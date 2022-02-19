Санду попросила Шольца поддержать укрепление энергетической независимости Молдавии

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Молдавия рассчитывает на поддержку Германии в укреплении энергетической независимости, борьбе с коррупцией и реформировании в сфере юстиции. Об этом в субботу после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент республики Майя Санду.

"Мы рассчитываем на поддержку Германии в процессе реформирования юстиции и борьбы с коррупцией. Мы также заинтересованы в совместных проектах, которые укрепят энергетическую независимость Республики Молдова, в том числе посредством программ возобновляемой энергии, в которой Германия имеет большой опыт", - написала она на странице в Facebook. По ее словам, на встрече также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Санду подчеркнула, что получила заверения Шольца в поддержке, и пригласила его посетить республику с визитом.

Выступая на конференции в Мюнхене, президент Молдавии просила оказать ее правительству помощь в борьбу с отмыванием денег, организованной преступностью и коррупцией. Она подчеркнула, что плохое госуправление и преступность привели к оттоку населения из страны, ее ослаблению, проблемам с безопасностью. Санду заверила, что Молдавия вернулась на путь реформ и готова к иностранным инвестициям, которые создадут новые рабочие места и повысят благосостояние граждан.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 18 по 20 февраля. Россия впервые с 1999 года не направит на нее официальных представителей.