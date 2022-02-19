СНБО сообщил об увеличении числа обстрелов по всей линии соприкосновения

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Донбассе напряженная, по всей линии разграничения количество обстрелов растет. Об этом заявил в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Вместе с Иваном Бакановым (главой СБУ - прим. ТАСС) <...> с самого утра работаем на фронте. Встречаемся с военными, изучаем ситуацию. Относительно общей ситуации, она, безусловно, напряженная, это чувствуется по всей линии разграничения. Количество обстрелов растет. Цель российских террористических группировок - спровоцировать военный конфликт, в котором обвинить Украину и в конце концов попытаться заставить нас сесть за стол переговоров с кремлевскими элэнеровскими/дээнеровскими марионетками", - написал Данилов в Фейсбуке".

Даниилов, руководители силовых структур, члены правительства и парламента находятся в субботу в Донбассе в связи с обострением ситуации.