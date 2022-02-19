Харрис заявила Зеленскому, что США предпочитают дипломатию

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила о том, что Вашингтон предпочитает дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины, однако готов ввести экономическое санкции в случае "вторжения" России.

"Если Россия осуществит дальнейшее вторжение в вашу страну <...>, мы быстро введем жесткие экономические санкции. Мы четко об этом говорили", - сказала она в субботу перед началом встречи.

"Мы также четко говорим, что мы предпочли бы, чтобы это было разрешено дипломатическим путем. И мы остаемся открытыми к дипломатическому пути разрешения [ситуации]", - добавила Харрис.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.