СМИ: НАТО временно закрывает офис в Киеве и перемещает сотрудников во Львов

ХЕЛЬСИНКИ, 19 февраля. /ТАСС/. НАТО временно закрыла офис в Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов. Об этом сообщила в субботу норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на представителя альянса.

"НАТО и входящие в нее страны очень плотно следят за ситуацией и анализируют ее. Безопасность наших сотрудников приоритетна для нас, поэтому офис теперь перенесен во Львов и Брюссель", - сообщил он изданию по электронной почте.

Представитель НАТО добавил, что организация, таким образом, продолжает работу на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Утром 17 февраля ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.