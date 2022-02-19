СМИ: на Украине ужесточили правила вылета чартеров за рубеж

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Государственная авиационная служба Украины после обращения Службы безопасности страны ужесточила правила вылета чартеров за рубеж, сообщило в субботу агентство "Украинские новости".

По данным агентства, теперь для получения разрешения на вылет необходимо подать заявку, в которой должны быть указаны цель полета, серийный (заводской) номер воздушного судна, информация о пассажирах таких рейсов, включающая фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серию, номер документа, удостоверяющего личность. Рассмотрение запроса может занять неделю.

Ранее украинские СМИ сообщали, что десятки частных бортов покидали страну на фоне утверждений страны Запада о том, что Россия якобы готовит "вторжение на Украину". Несколько украинских бизнесменов подтвердили информацию о том, что они действительно выезжали за рубеж в частных целях, а затем они вернулись на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.