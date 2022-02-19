Басурин: Запад ищет предлог обвинить Россию в участии в конфликте на Донбассе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Западные страны ищут любой предлог, чтобы обвинить Россию в участии в конфликте на Донбассе, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного - это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших не поступала, два мирных жителя ранены. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.