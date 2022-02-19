Несколько демонстраций проходят в Мюнхене в связи с конференцией по безопасности

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Несколько демонстраций проходят в эти минуты в Мюнхене по случаю международной конференции по безопасности, передает корреспондент ТАСС.

Пока участники форума с трибуны рассуждали о необходимости укреплять Североатлантический альянс в свете предполагаемой "российской угрозы", противники проведения мероприятия прошли по центру города до площади Мариенплац. По данным полиции, собралось около 1,6 тыс. человек. Акцию организовала инициативная группа "Альянс против натовской конференции по безопасности". Манифестанты несли транспаранты с лозунгами, направленными против НАТО и войн, а также продажи оружия.

Одновременно на площади Одеонплац недалеко от отеля "Байеришер хоф" собралось около 200 человек в поддержку Украины и против войны в Донбассе. Акция проходит под девизом "Мир для Украины".

Мюнхенская конференция по безопасности начала работу в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году основная тема форума - кризис вокруг Украины. Россия впервые с 1999 года не направила на мероприятие официальных представителей.