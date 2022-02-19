Басурин заявил, что Украина не реагирует на заявления ДНР о нарушениях режима перемирия

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Представители Украины в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) отказываются реагировать на заявления о нарушениях режима перемирия и принимать меры по прекращению огня. Об этом заявил в субботу официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления. И оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВФУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС)", - сказал он.

Украинские силовики обстреляли представителей Народной милиции ДНР в СЦКК и журналистов, хотя видели, по кому ведут огонь, заявил Басурин.

"Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию, противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК НМ ДНР и съемочные группы СМИ", - говорится в обнародованном в субботу заявлении Басурина. "Особый цинизм заключается в том, что боевики вооруженных формирований Украины прекрасно видели, по кому ведут огонь, так как для корректировки обстрела ими был задействован беспилотник", - добавил представитель НМ ДНР.

Басурин не уточнил, о каких СМИ идет речь. Однако ранее в субботу российский телеканал RT Arabic сообщил на сайте, что его команда попала под обстрел в ДНР.

Киевские силовики с начала текущих суток выпустили по ДНР 424 снаряда и мины, обстреляв территорию 39 раз, заявил Басурин.

"По состоянию на 17:00 противник 39 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, выпустив 424 снаряда и мины", - указал он.

Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. По словам Басурина, под обстрелы попали районы 21 населенного пункта ДНР.

Народная милиция ДНР располагает сведениями о стягивании техники и наращивании ударной группировка ВСУ, в связи с чем ведомство ожидает увеличение числа обстрелов, заявил Басурин.

"Нам также продолжает поступать информация о наращивании ударной группировки противника на всех направлениях. Нашей разведкой отмечается занятие временных огневых позиций батареей 2А36 калибра 152 мм из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, 2 км южнее населенного пункта Малогнатовка. В районе населенного пункта Дзержинское вскрыто перемещение батареи Д-30 [калибра] 122 мм из состава 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В связи с чем ожидаем обострение и увеличение количества обстрелов на данных участках", заявил он.