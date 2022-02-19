Харрис обсудила с Зеленским ситуацию вокруг Украины и потенциальные санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности развитие ситуации вокруг Украины и потенциальные западные санкции против РФ. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома.

"Они обсудили последнее развитие событий и оценки массивного наращивания Россией военных сил вокруг Украины", - отмечается в тексте. "Вице-президент подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в Белом доме.

"Они обсудили объединенный подход трансатлантического сообщества на случай, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, и вице-президент заявила о быстрых и жестких экономических мерах, которые были подготовлены вместе с нашими союзниками и партнерами", - сообщили в пресс-службе. "Вице-президент и президент Зеленский согласились с важностью дипломатии и деэскалации", - подчеркивается в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.