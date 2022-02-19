Басурин: ВСУ обстреляли из гранатометов поселок, когда там работали журналисты RT Arabic

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по поселку Зайцево (южное), когда там работали журналисты RT Arabic. Об этом заявил на брифинге в субботу заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Боевики 95-й бригады открыли огонь из автоматических гранатометов по поселку Зайцево (южное) во время работы в нем журналистов ИА "RT Arabic", - сказал он.

Ранее RT Arabic сообщили на своем сайте, что их команда журналистов попала под обстрел в ДНР. По словам корреспондента телеканала Максима Аль-Тури, группа подверглась обстрелу из тяжелого вооружения с украинских позиций, когда освещала ситуацию в населенном пункте Зайцево, в 300 метрах от линии соприкосновения в Донбассе. Он добавил, что он и его коллеги благополучно покинули район бомбежки, с ними все в порядке.