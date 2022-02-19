Air France на данный момент сохраняет запланированный на воскресенье рейс из Парижа в Киев

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France на данный момент сохраняет в своем расписании запланированный на воскресенье рейс из Парижа в Киев. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя Air France.

"Следующий рейс в Киев запланирован завтра в 09:40 по парижскому времени (11:40 мск). Мы, конечно, следим за ситуацией, но на данный момент рейс остается в нашем расписании", - сказал представитель авиакомпании. Еще один прямой рейс в Киев запланирован 22 февраля.

В субботу днем, согласно службе парижского аэропорта, из аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Киев с опозданием вылетел один рейс.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила о временной приостановке полетов в Киев и из украинской столицы из-за напряженной ситуации на Украине. Также авиаперевозчик приостановил сообщение с Одессой, при этом полеты во Львов пока будут продолжаться. Авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля также временно приостановит полеты в и из Киева, а также в и из Одессы.

Утром 17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.