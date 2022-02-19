Басурин заявил, что Киев уже разработал сценарий провокаций для обвинения РФ в агрессии

"Было создано шесть групп, инструкторами которых были непосредственно специалисты английской армии, где они готовили их (участников провокации - прим. ТАСС) к тому, чтобы провести эти провокации", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Россия-24" .

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Украины разработали сценарий провокаций для обвинения России в агрессии. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, участвовавшие в кампании переодевались в форму представителей Народной милиции республик и военнослужащих РФ, которые якобы командовали проведением террористического акта с использованием химического оружия.

"На следующий день у них оказывается перебежчик, который на камеру рассказывает, что непосредственно силы специальной операции Российской Федерации, офицеры, давали команды это все делать.<...> Впоследствии они должны были провести теракт уже в глубине территории наших республик", - отметил Басурин. По замыслу Вооруженных сил Украины, далее дезинформирующие видеоролики должны были показать в эфирах телеканалов с обвинениями в адрес России и народных республик, добавил он.

Ранее разведка народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) обнародовала сведения, что Киев в рамках кампании по дезинформации готовит постановочные телесюжеты о якобы развязанных республиками Донбасса и Россией военных действиях против Украины.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.