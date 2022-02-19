Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовы поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение. Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Мюнхене, который транслировало Польское телевидение.

Отвечая на вопрос о готовности Польши к новым поставкам вооружения на Украину, глава польского правительства ответил утвердительно. "Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения", - сказал он.

Польша в начале февраля информировала о безвозмездной передаче Украине вооружения. Речь шла о нескольких десятках тысяч артиллерийских снарядов, комплексах ПЗРК, а также легких минометах, разведывательных беспилотниках и другом вооружении оборонного характера.