Латвия, Эстония и Британия продолжат оказывать военную помощь Киеву

РИГА, 19 февраля. /ТАСС/. Латвия, Эстония и Великобритания договорились продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщила канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса по итогам его встречи в субботу с премьер-министрами Эстонии и Великобритании Каей Каллас и Борисом Джонсоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Эгилс Левитс, Кая Каллас и Борис Джонсон были едины в том, что Украине необходимо продолжить предоставлять военную и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, участники состоявшейся в субботу встречи также заявили о необходимости укрепить восточный фланг НАТО и подготовить сильные и долгосрочные санкции против России.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.