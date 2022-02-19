Кулеба пригласил председателя ОБСЕ немедленно посетить Украину

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пригласил действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его предшественницу министра иностранных дел Швеции Анн Линде и последующего председателя организации министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи - так называемую Тройку ОБСЕ - немедленно посетить Украину.

"Я приглашаю Тройку ОБСЕ - Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи - безотлагательно посетить Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения [конфликта], который был активирован Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе", - написал он в субботу в Twitter.

На линии соприкосновения на востоке Украины 17 февраля резко обострилась ситуация. Донецкая и Луганская народные республики сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.