Германия пока не собирается эвакуировать посольство из Киева

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. ФРГ пока не собирается эвакуировать свое посольство из Киева на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщила в субботу посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Посольство Германии пока не собирается выезжать [из Киева], хотим дальше здесь работать. Пока мы здесь. Мы считаем, что должны быть здесь и контактировать с вашей (украинской - прим. ТАСС) властью. Мир должен знать, что здесь происходит, потому что это война фейков", - сказала Фельдгузен в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, сейчас в Киеве "все спокойно", но "немцам советуют покинуть Украину, потому что мы не сможем их лично вывезти в случае военной эскалации".

Посол заверила, что Германия будет "поддерживать Украину в нормандском формате", а также заявила, что "вместе с европейскими и американскими партнерами готовит пакет жестких санкций против России".

Она также отметила, что Германия оказывала и продолжит оказывать помощь Украине, но только не оружием. "Мы - давний партнер Украины. Возможно, это не так видно. Самолеты [с вооружением] не прилетают... Мы помогаем деньгами, принимаем беженцев, усиливаем украинские общины и ведем работу в сфере энергетики. У нас в обществе большой консенсус о непоставках оружия в зону военных действий", - подчеркнула посол.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших не поступала, два мирных жителя ранены. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.