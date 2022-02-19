Зась: ОДКБ могла бы направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины и мандате ООН

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Размещение миротворцев ОДКБ в зоне конфликта в Донбассе было бы возможно с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в опубликованном в субботу интервью агентству Reuters.

"Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. "Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность", - сказал Зась.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.