МИД Саудовской Аравии: взаимодействие с РФ способствовало стабильности на нефтяном рынке

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Саудовской Аравии с Россией способствовало сохранению стабильности на рынке нефти в течение последних двух лет. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас сохраняется сотрудничество с Россией на нефтяном рынке, которое в последние два года способствовало стабильности для экспортеров и потребителей [нефти]. И очень важно, чтобы это взаимодействие продолжалось", - указал дипломат.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, он выразил надежду на то, что "нынешний кризис будет разрешен путем диалога", подчеркнув, что у Эр-Рияда на сегодняшний день выстроены крепкие и дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Саудовскую Аравию сближение России и Китая в последнее время, министр подчеркнул, что не видит в этом никакой проблемы для королевства. "Мы интегрированы в глобальную экономику и должны решать все возникающие вопросы путем диалога. Мы надеемся сохранять открытые каналы взаимодействия со всеми", - резюмировал глава МИД.