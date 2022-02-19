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МИД Саудовской Аравии: взаимодействие с РФ способствовало стабильности на нефтяном рынке

Комментируя ситуацию вокруг Украины, министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил надежду на то, что "нынешний кризис будет разрешен путем диалога"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Саудовской Аравии с Россией способствовало сохранению стабильности на рынке нефти в течение последних двух лет. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас сохраняется сотрудничество с Россией на нефтяном рынке, которое в последние два года способствовало стабильности для экспортеров и потребителей [нефти]. И очень важно, чтобы это взаимодействие продолжалось", - указал дипломат.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, он выразил надежду на то, что "нынешний кризис будет разрешен путем диалога", подчеркнув, что у Эр-Рияда на сегодняшний день выстроены крепкие и дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Саудовскую Аравию сближение России и Китая в последнее время, министр подчеркнул, что не видит в этом никакой проблемы для королевства. "Мы интегрированы в глобальную экономику и должны решать все возникающие вопросы путем диалога. Мы надеемся сохранять открытые каналы взаимодействия со всеми", - резюмировал глава МИД.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Кризис на Украине
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