Экс-посол Британии в РФ считает, что НАТО следует отказаться от приема Украины в альянс

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон (2004-2008) в субботу призвал НАТО отказаться от приема Украины в состав альянса, чтобы частично удовлетворить российские требования о гарантиях безопасности.

"Требования, выдвинутые [президентом РФ Владимиром] Путиным, были завышенными и почти невозможными для Запада. Нет ни малейшей возможности, что они будут удовлетворены. Не думаю, что он сам верил в то, что эти требования будут удовлетворены. Но сделка все равно может быть достигнута. Все знают, что Украина не вступит в НАТО в обозримое будущее, поскольку она просто не соответствует стандартам. На востоке Украины идет гражданская война, а на юге у нее территориальный спор с Россией", - сказал дипломат в интервью радиостанции LBC.

По его мнению, Запад может пойти на компромисс по вопросу членства Украины в НАТО. "Мы не можем обещать, что Украина никогда не вступит в НАТО. Но мы можем найти такую комбинацию слов, которая даст Путину уверенность в том, что Украина не окажется в НАТО в ближайшие 20 лет. Мне кажется, что есть страны, которые идут по этому пути: Германия, Франция, может быть, даже США", - подчеркнул Брентон.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от США и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в альянс Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.