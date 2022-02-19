МИД Японии: шестисторонние переговоры по КНДР сейчас невозможны на фоне Украины

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Проведение шестисторонних переговоров по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове в настоящее время невозможно в свете нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу украинской ситуации, поэтому шестисторонние переговоры сейчас невозможны", - сказал глава ведомства. При этом он не привел конкретного объяснения, как ситуация вокруг Украины связана с переговорами по КНДР.

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. В августе 2003 года начались шестисторонние переговоры об урегулировании ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров.