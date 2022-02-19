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Кризис на Украине

Франция считает, что окно для дипломатии в украинском кризисе не закрыто

Официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр полагает, что "Россия должна сделать шаг к деэскалации"

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Окно для дипломатии в украинском кризисе не закрыто, заявила в субботу официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр.

"Мы считаем, что окно для дипломатии не закрыто", - сказала она в эфире телеканала BFM. Лежандр полагает, что "Россия должна сделать шаг к деэскалации". Отвечая на вопрос, каким будет ответ в случае наступления на Украину, дипломат сказала, что поддержка Киеву будет выражена путем санкций в отношении Москвы.

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"Санкции в отношении России готовы, - подчеркнула Лежандр. - Они продуманы таким образом, чтобы оказать беспрецедентное воздействие на российскую экономику".

"Мы констатируем беспрецедентную концентрацию российских войск близ границ Украины. Существуют все условия для наступления, но говорить о каких-то сроках невозможно", - утверждала представитель французского министерства.

За диалог с Россией выступил в субботу и бывший министр иностранных дел Франции Мишель Барнье. "Ни один вопрос не является табу, в том числе отказ от вступления Украины в НАТО", - сказал Барнье в эфире BFM. "Я думаю, что решение надо искать путем переговоров, в том числе в сценарии, при котором Украина получила бы гарантии своей безопасности, не вступая в НАТО", - заявил экс-министр.

Утром 17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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