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Кризис на Украине

Air France продолжает выполнять рейсы в Киев по графику

Еще один прямой рейс в Киев запланирован 22 февраля

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France на данный момент продолжает выполнять рейсы в Киев в соответствии с графиком, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании Матье Гийо.

"Air France продолжает осуществлять полеты в Киев в нормальном режиме, - сказал он. - Следующий рейс запланирован в воскресенье утром". Еще один прямой рейс в Киев запланирован 22 февраля.

Ранее германская авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Киев и из украинской столицы из-за напряженной ситуации на Украине. Также перевозчик приостановил сообщение с Одессой, полеты во Львов пока будут продолжаться. Авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля также приостановит полеты в Киев и из Киева, а также в Одессу и из Одессы.

Утром 17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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