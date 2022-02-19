Премьер Греции заверил Харрис в намерении ратифицировать изменение соглашения по обороне

АФИНЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил в субботу вице-президента США Камалу Харрис на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности в намерении внести в парламент и ратифицировать второй протокол к оборонному соглашению с США. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на правительственные источники.

"Во время встречи между премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и вице-президентом США Камалой Харрис обсуждался весь спектр греко-американских отношений, которые находятся на самом высоком уровне чем когда-либо. Мицотакис проинформировал Харрис о своем намерении в ближайшие недели вынести на голосование в парламенте протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA). Они также рассмотрели перспективы более тесного сотрудничества в сфере обороны, которые открываются после недавнего нового видоизменения этого соглашения", - сообщили источники в правительстве.

Премьер-министр проинформировал вице-президента о развитии событий в Восточном Средиземноморье и подчеркнул риск дестабилизации обстановки "из-за эскалации турецких провокаций", отмечает агентство. "Они также обсудили события в Украине", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Греция и США внесли изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

Соединенные Штаты и Греция 14 октября 2021 года подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что подписанием второго протокола Афины и Вашингтон подтвердили стремление расширять свое стратегическое оборонное партнерство и сотрудничество в целях укрепления вооруженных сил двух стран и их вклада в безопасность и стабильность в регионе.

Согласно подписанным в Вашингтоне договоренностям, к списку из четырех американских военных баз будут добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь "Яннули" в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). По сведениям греческой газеты "Ризоспастис", через порт Александруполиса в конце прошлого года проходила масштабная операция по переброске американской военной техники, включая боевые вертолеты и танки, для отправки в Болгарию и Румынию по железной и автомобильным дорогам.