Блинкен предупредил о "разрушительных последствиях" в случае войны на Украине

"Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций", - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, война стала бы "серьезным вызовом" для международного сообщества. Нынешняя эскалация должна стать "поводом для беспокойства" во всем мире, полагает Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.