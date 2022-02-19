Блинкен обсудил с саудовским коллегой энергобезопасность и ситуацию вокруг Украины

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом на полях Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию вокруг Украины и вопросы энергобезопасности.

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить наращивание Россией военных сил у границ с Украиной и энергетическую безопасность <...>", - написал глава американской дипломатии в субботу на своей странице в Twitter. Он отметил, что также затронул вопросы ситуации в Йемене.

Белый дом ранее заявлял, что Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации вокруг Украины.

Как сообщала официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, представители США и Саудовской Аравии в четверг также проводили консультации по вопросам взаимодействия, направленного на стабилизацию рынка в случае якобы возможного обострения ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.