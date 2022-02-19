ЦИК Туркмении зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Туркмении в субботу зарегистрировал еще двух кандидатов на предстоящих 12 марта выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"19 февраля 2022 года состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Согласно повестке заседания, состоялась регистрация кандидатов в президенты Туркменистана, выдвинутых инициативными группами граждан: главного врача санатория "Аваза" Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутата Меджлиса Милли Генгеша (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) Туркменистана Гурбанова Бердымаммета Ханмамедовича и директора финансово-экономического среднего профессионального учебного заведения Лебапского велаята Бегенджова Перхата Гуванчгулыевича", - говорится в сообщении. Отмечается, что кандидаты получили соответствующие удостоверения.

15 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о начале регистрации кандидатов, первым был зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров. 16 февраля ЦИК зарегистрировал кандидата от Аграрной партии Агаджана Бекмырадова.

11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания, включающая в себя выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями. После выдвижения в кандидаты от правящей Демпартии Сердар Бердымухамедов пообещал в случае победы продолжать начинания отца.