МИД Латвии: Украина должна получить поддержку независимо от перспективы вторжения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Украине необходимо оказать любую поддержку независимо от того, окажется ли реалистичным перспектива вторжения на ее территорию. Об этом он заявил в субботу в интервью телеканалу Al Jazeera .

"Украине нужно оказать поддержку всем, чем мы можем, независимо от вопроса военного вторжения. Россия серьезна в своих угрозах, поэтому мы должны реагировать на это соответствующим образом", - считает Ринкевичс, чьи слова в своем Twitter приводит телеканал.

Министр отметил, что наряду с дипломатическими усилиями необходимо подготовить проект санкций против России, а также увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе. Он также убежден, что вторжение РФ на Украину "возможно и нужно готовиться ко всем чрезвычайным вариантам".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.