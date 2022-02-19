Иорданские военные ликвидировали 29 контрабандистов на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 19 февраля. /ТАСС/. Спецподразделения иорданской армии и сил безопасности дают отпор бандам контрабандистов, которые занимаются переправкой наркотиков через совместную границу с Сирией. Об этом, как сообщила в субботу газета Asharq Al-Awsat, заявил в Аммане представитель командования королевских вооруженных сил полковник Зейд Деббас.

По его данным, с конца января иорданские военнослужащие ликвидировали 29 членов вооруженных банд, было изъято 16 млн таблеток каптагона - стимулятора амфетаминового ряда и большие партии гашиша. "Не менее 85% конфискованных наркотических веществ предназначались для транспортировки в соседние страны", - уточнил полковник.

Деббас подчеркнул, что Иордания "вступила в войну с наркоторговцами и теми, кто за ними стоит". "По сути, мы защищаем не только свою безопасность, но и действуем в интересах наших соседей, стремясь перекрыть трафик наркотиков через иорданскую территорию", - указал Деббас.

Представитель командования выразил надежду на то, что укрепление сотрудничества с сирийской стороной приведет к кардинальному изменению ситуации на границе. По его словам, банды контрабандистов стали намного многочисленней за последнее время. "Некоторые из них насчитывают до 200 человек, при этом боевики используют современное техническое оборудование, внедорожники и летательные аппараты", - указал он.

14 февраля король Иордании Абдалла II совершил поездку в пограничные районы с Сирией и лично проинспектировал размещенные там воинские части. Монарх призвал к беспощадной войне с наркоторговцами и выразил уверенность, что иорданские военнослужащие одержат в ней победу.

Протяженность сирийско-иорданской границы составляет 375 км. Армейское командование приняло повышенные меры безопасности в связи с активизацией контрабандной деятельности в пограничных районах. В самом королевстве находится 1,6 млн сирийских беженцев, которые размещены в специально созданных для них лагерях.