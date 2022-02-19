Премьер Хорватии отправил в отставку задержанного министра строительства

ЗАГРЕБ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в субботу подписал решение об освобождении от должности задержанного по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями министра физического планирования, строительства и государственного имущества Дарко Хорвата по его личной просьбе. Об этом сообщило государственное информационное агентство Hina.

Глава хорватского кабмина призвал Генпрокуратуру раскрыть причины спешной организации и проведения задержания министра. При этом Пленкович отметил, что момент обыска и задержания главы ведомства выбран органами неслучайно.

В субботу агентство Hina сообщило, что обыски прошли не только в доме у министра Хорвата, но и по месту жительства вице-премьера правительства страны Бориса Милошевича, а также ряда других чиновников из государственных ведомств. Какой-либо дополнительной информации по этим обыскам пока не приводится.