Куба считает, что США развязали пропагандистскую истерию против России

ГАВАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы считает пропагандой и истерией заявления властей США в отношении России по вопросам безопасности и выступает против продвижения НАТО к ее границам. Соответствующее заявление в субботу в Twitter разместил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Мы решительно отвергаем пропагандистскую истерию, развязанную правительством США против России, и решительно выступаем против продвижения НАТО к границам братской нам страны", - написал дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.