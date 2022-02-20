Вучич заявил, что Сербия запросит у РФ информацию о наборе наемников из Косова в Донбасс

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Сербия в ближайшее время запросит у России информацию о наборе наемников из Косова для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич, выступая в эфире телеканала сербского агентства Tanjug .

"[Глава МИД РФ] Сергей Лавров очень точен в своих данных, некоторые большие лидеры знают основные вещи, Лавров знает все. По поводу наемников из Косова, у меня нет такой информации, мы запросим у российских коллег дополнительные данные по этому вопросу, наши службы работают вместе с ними. Я верю, что [Секретарь Совета безопасности РФ] господин [Николай] Патрушев вскоре приедет в Белград, и мы тогда попросим информацию по этому вопросу. Но Лавров в политическом смысле очень-очень точно говорит, у него не бывает ошибок, <...> он хорошо помнит, долго помнит, с ним нелегко говорить, если вы его противник", - заявил Вучич.

Ранее Лавров заявил, что Россия перепроверяет информацию об отправке наемников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины в Донбасс. Он добавил, что в странах Западных Балкан также вербуют наемников для участия в конфликтах, которые "исподволь разжигают в том числе США", и напомнил, что после вмешательства НАТО в югославский кризис в конце XX века этот регион не процветает. По мнению главы МИД РФ, Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы, считает Лавров.