В МИД Словакии заявили, что РФ может остановить рискованное развитие ситуации в Донбассе

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Только Россия может остановить рискованное развитие ситуации на востоке Украины. Такое мнение выразил в субботу вечером министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, слова которого привело Словацкое телевидение .

"Ситуация в Донбассе обостряется, - отметил он. - Единственный, кто может остановить эту рискованную [игру, ведущуюся там], - это Российская Федерация".

Корчок возложил ответственность за обострение ситуации в Донбассе на неподконтрольные киевским властям регионы востока Украины. Доминирующие там силы, по его утверждению, хотят воспрепятствовать мирному решению усиливающегося конфликта.

"Ожидаю, что российская сторона вмешается [в опасные процессы, инициированные в Донбассе], тем более что она сама постоянно сигнализирует желание искать решение за столом переговоров", - сказал Корчок.

Глава словацкой дипломатии приветствовал предстоящую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что диалог продолжается. "Провокации в Донбассе должны немедленно прекратиться", - сказал Корчок.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.