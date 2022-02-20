Британия ужесточит законодательство по борьбе со шпионажем в связи с активностью РФ

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британские власти в ближайшее время представят законопроект, направленный на расширение полномочий органов правопорядка при борьбе со шпионажем. Как сообщила глава МВД Великобритании Прити Пател в опубликованной в воскресенье статье в газете The Sunday Telegraph, правительство готовится выступить с данной инициативой в связи с тем, что якобы все более наступательная внешняя политика РФ угрожает национальной безопасности королевства.

"Грязные деньги, имеющие отношение к Кремлю, не приветствуются в нашей стране. Я буду использовать все свои полномочия против физических лиц, которые пытаются нанести ущерб демократии и нашим жителям. Они представляют неоспоримую опасность для Великобритании и глобальной безопасности, причастны к полному спектру преступлений. Мы знаем, кто вы, и не будем стесняться использовать против вас наше законодательство и рычаги миграционного управления вместе с нашими союзниками со всего мира. Но я пойду еще дальше и представлю законопроект, полностью пересматривающий наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновляющий наши устаревшие законы о шпионаже", - отметила министр.