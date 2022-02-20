Беседа Макрона с Раиси об избежании ядерного кризиса длилась 90 минут

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение 90 минут обсуждал в субботу в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, как избежать "серьезного ядерного кризиса". Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам беседы.

"Во время обмена мнениями, продолжавшегося 90 минут, президент Макрон подчеркнул необходимость заключения соглашения, пока для этого остается время. Он также выразил убеждение, что дискуссии, которые ведутся при активном участии Франции и ее партнеров, позволяют прийти к решению, учитывающему основные интересы всех сторон", - говорится в коммюнике Елисейского дворца. "Это помогло бы избежать серьезного ядерного кризиса", - отмечается в заявлении.

Президент Франции, как указали в администрации, подчеркнул, что "ожидает от Ирана политических решений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в общих интересах". "Чтобы продвинуться на этом пути, в ближайшие дни будут проведены дискуссии по сохранению договора с участием стран Европы, США, РФ и Ирана", - сообщили в Елисейском дворце.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.