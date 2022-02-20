Украина приостановила работу пропускного пункта "Счастье" в Луганской области

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина на фоне обострения ситуации в Донбассе приостановила работу пропускного пункта "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области. Данный переход из-за разногласий так и не был открыт со стороны Луганской народной республики, однако его периодически используют для пропуска автомобилей международных гуманитарных организаций.
"Из-за регулярных обстрелов приостановлена работа КПП "Счастье", - говорится в воскресенье в сообщении на странице штаба силовой операции в Facebook.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 18 февраля обвинил ЛНР в обстреле автоколонны с международной гуманитарной помощью при прохождении через этот пункт пропуска. Официальный представитель Народной милиции ЛНР назвал его информацию "очередной провокацией".