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Кризис на Украине

Украина приостановила работу пропускного пункта "Счастье" в Луганской области

В сообщении на странице штаба силовой операции в Facebook говорится, что работу приостановили из-за регулярных обстрелов

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина на фоне обострения ситуации в Донбассе приостановила работу пропускного пункта "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области. Данный переход из-за разногласий так и не был открыт со стороны Луганской народной республики, однако его периодически используют для пропуска автомобилей международных гуманитарных организаций.

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"Из-за регулярных обстрелов приостановлена работа КПП "Счастье", - говорится в воскресенье в сообщении на странице штаба силовой операции в Facebook.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 18 февраля обвинил ЛНР в обстреле автоколонны с международной гуманитарной помощью при прохождении через этот пункт пропуска. Официальный представитель Народной милиции ЛНР назвал его информацию "очередной провокацией".

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