Украина приостановила работу пропускного пункта "Счастье" в Луганской области

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина на фоне обострения ситуации в Донбассе приостановила работу пропускного пункта "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области. Данный переход из-за разногласий так и не был открыт со стороны Луганской народной республики, однако его периодически используют для пропуска автомобилей международных гуманитарных организаций.