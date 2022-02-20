Франция утверждает, что не видит снижения численности военных РФ на границе с Украиной

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил сомнение в том, что Россия действительно сокращает свое военное присутствие близ границы с Украиной после завершения учений. Такую точку зрения он изложил в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Россияне говорят, что они сокращают свои силы после завершения военных учений, но все указывает на то, что за их словами не следуют действия, скорее наоборот", - считает министр. По его утверждению, вдоль украинской границы до сих пор сосредоточено большое количество "российских наступательных сил", что дает возможность для "быстрого и жесткого вторжения на украинскую территорию в любой момент".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.