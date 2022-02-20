Глава Южной Осетии подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

ЦХИНВАЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в воскресенье подал в Центризбирком пакет документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих в апреле выборах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Единая Осетия".

"Сегодня мы подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Анатолия Ильича Бибилова", - сообщила собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС член ЦИК республики Игорь Чочиев, на данный момент прошли собрания и съезды всех инициативных групп и партий, заявивших о выдвижении своих кандидатов. Из ранее заявленных собраний инициативных групп избирателей правомочными были признаны 14 собраний (те, где присутствовали не менее 100 человек), в том числе по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты и министра обороны Ибрагима Гассеева. Также состоялись четыре съезда партий: Народной партии, которая выдвинула на выборы вице-спикер парламента Александр Плиев, "Единой Осетии", выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Компартии, которая выдвинула кандидатуру историка Таймураза Тадтаева, и партии "Единство народа", выдвинувшей в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По данным Центризбиркома, на сегодняшний день в ЦИК поступили документы от 11 инициативных групп и партий, из них уже зарегистрированы шесть инициативных групп: по выдвижению бывшего депутата Дмитрия Тасоева, художника Гено Каджаева, депутата Давила Санакоева, министра обороны Ибрагима Гассеева, общественного деятеля Зелима Казиева и вице-спикера парламент Александра Плиева.

ЦИК дала разрешение на сбор подписей. По действующему законодательству для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку кандидата и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

О выборах президента

Парламентом Южной Осетии 21 января в соответствии с Конституцией республики была назначена дата проведения выборов президента - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.

Президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.