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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что линия соприкосновения после попытки прорыва ВСУ не изменилась

Официальный представитель Народной милиции заявил, что передовые отряды отразили атаку

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Линия соприкосновения в Донбассе после попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Пионерское не изменилась. Об этом заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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Ранее сообщалось, что около 05:00 мск 20 февраля военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. Филипоненко подчеркнул, что "в результате боестолкновения противник понес потери и отступил".

"Передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия соприкосновения не изменилась", - сказал он.

В результате попытки прорыва ВСУ два мирных жителя ЛНР погибли, были разрушены пять домов, один сгорел полностью.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.

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