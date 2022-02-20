Басурин: украинская сторона СЦКК не способствует ремонту на Васильевской насосной станции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Представительство Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которое должно обеспечить режим тишины для проведения ремонтных работ на Васильевской насосной станции в ДНР, не идет на контакт. Об этом в воскресенье сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Уже были такие случаи, опыт у нас есть. Все делаем, чтобы ускорить процесс [проведения ремонта]. Но есть проблема, [это] украинская сторона СЦКК, которая должна взаимодействовать и организовывать режим тишины для проведения ремонтных работ, потому что ремонтные работы - это гражданские люди, они не должны страдать. Вот в этом есть проблема, потому что украинская сторона не идет на контакт. Поэтому по возможности стараемся как можно скорее закончить эти ремонтные работы", - сказал он в интервью журналистам, кадры которого были показаны в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "В результате обстрела горит трансформатор № 2, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода (ЮДВ) остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения в Донбассе. В ней находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.