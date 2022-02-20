Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза страны по ситуации на востоке Европы

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны по ситуации на востоке Европы и в регионе Западных Балкан после произошедшей на линии соприкосновения в Донбассе эскалации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Танјуг.

По сведениям агентства, заседание Совбеза состоится в понедельник, 21 февраля, в 10:00 (13:00 мск).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В субботу Вучич заявил, что конфликт между Вашингтоном и Москвой приведет к полному коллапсу мира. По словам сербского лидера, в связи с кризисом Сербия накопила запасы продовольствия. Объемов горючего в стране хватит на месяц. Еще около 110 млн куб. м. газа хранится в газохранилищах.