Жители Донецка и Макеевки сообщили об интенсивных обстрелах в районе донецкого аэропорта

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские войска ведут интенсивный огонь по территории Донецкой народной республики в районе Донецкого аэропорта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье жители северных районов Донецка и Макеевки.

По словам собеседников агентства, разрывы снарядов исчисляются десятками, обстрел идет с непродолжительными перерывами уже более часа. "Очень мощные "прилеты", дом ходит ходуном", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница Червоногвардейского района Макеевки, который расположен вблизи разрушенного в ходе военных действий аэропорта.

Обстрелы со стороны украинских вооруженных сил в воскресенье продолжаются с утра, разрывы слышны не только на окраинах, но и в центре Донецка.