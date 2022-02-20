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Кризис на Украине

Жители Донецка и Макеевки сообщили об интенсивных обстрелах в районе донецкого аэропорта

По словам собеседников агентства, обстрел идет с непродолжительными перерывами уже более часа

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские войска ведут интенсивный огонь по территории Донецкой народной республики в районе Донецкого аэропорта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье жители северных районов Донецка и Макеевки.

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По словам собеседников агентства, разрывы снарядов исчисляются десятками, обстрел идет с непродолжительными перерывами уже более часа. "Очень мощные "прилеты", дом ходит ходуном", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница Червоногвардейского района Макеевки, который расположен вблизи разрушенного в ходе военных действий аэропорта.

Обстрелы со стороны украинских вооруженных сил в воскресенье продолжаются с утра, разрывы слышны не только на окраинах, но и в центре Донецка.

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