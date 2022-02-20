Попытка прорыва и гибель мирных жителей. В Донбассе продолжается обострение

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Четвертый день обострения ситуации в Донбассе начался с сообщения о попытке украинских силовиков прорвать позиции Народной милиции ЛНР под прикрытием артиллерии. Атаку отбили, но в результате обстрела были разрушены жилые дома и погибли два мирных жителя.

Обстрелы в Донбассе не стихали всю ночь. Около полуночи разрывы снарядов стали слышны в Донецке. По городу "работали" минометы, огонь в основном шел в направлении завода химических изделий, уничтоженного еще в начале конфликта. В настоящее время обстрел Донецка возобновился, но стреляют в направлении аэропорта, который тоже давно разрушен.

Всего за сутки по территории Донецкой народной республики, по данным Народной милиции, выпустили 1 120 боеприпасов. Под огнем оказались десятки населенных пунктов, повреждены инфраструктура и жилые дома, контузию получил мирный житель. В соседней ЛНР зафиксировали 49 обстрелов за сутки.

Попытка прорыва

Народная милиция ЛНР утром сообщила, что еще до рассвета украинские силовики попытались прорваться у населенного пункта Пионерское. Это небольшое село на правом берегу Северского Донца, чуть к югу от линии соприкосновения, которая в этом районе проходит по реке.

Попытка форсировать реку проходила под прикрытием артиллерии, но провалилась. "Передовые позиции Народной милиции ЛНР атаку отразили, противник вернулся на свои позиции. Линия соприкосновения не изменилась", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Однако обстрелом с украинской стороны полностью разрушены пять домов, два человека, которые находились в одном из них, погибли.

Последствия обстрелов

На юге ДНР журналист и оператор местного телеканала "Юнион" попали под обстрел в поселке Саханка. Их благополучно эвакуировали. Это уже второй подобный случай за два дня. В субботу под обстрел украинских силовиков в ДНР попала съемочная группа телеканала RT Arabic, освещавшая ситуацию в населенном пункте Зайцево, в 300 м от линии соприкосновения.

В результате обстрелов некоторые населенные пункты оказались обесточены, в том числе расположенная в 1,5 км от линии соприкосновения Васильевка, где находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В данный момент Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, а ремонтные работы в Васильевке не могут начать из-за продолжающихся обстрелов.

Эвакуация продолжается

Власти республик продолжают эвакуировать в Россию мирное население. Как сообщил в воскресенье врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, уже 30 регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

В Ростовскую область, куда первоначально прибывают эвакуированные, уже находится около 40 тыс. человек. Здесь их размещают, организуют питание, собирают гуманитарную помощь, оказывают правовую поддержку. В пунктах временного размещения устанавливают дополнительные банкоматы, чтобы ускорить получение беженцами финансовой помощи, выделенной по поручению президента России Владимира Путина. При необходимости эвакуированных готовы вакцинировать от коронавируса.

Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров рассказал ТАСС, что студенты-волонтеры будут проводить занятия с эвакуированными из Донбасса детьми, чтобы те не отставали от учебной программы. В соседней Воронежской области, куда в воскресенье прибыли 910 жителей Донбасса, в том числе 358 детей, школьников планируют обеспечить ноутбуками, чтобы они обучались дистанционно.