В пригородах Дамаска свыше 2,4 тыс. боевиков и дезертиров воспользовались амнистией

БЕЙРУТ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Сирии подвели в воскресенье промежуточные итоги процесса локального примирения, который охватил пригороды Дамаска. С 10 февраля свыше 2,4 тыс. граждан в указанных районах воспользовались предоставленной правительством амнистией, сообщила газета Al Watan.

Она ссылается на данные сирийской Комиссии по урегулированию гражданского статуса бывших боевиков и дезертиров. Как отмечает издание, разыскиваемые властями лица в предместьях Дарая, Эль-Кисва и Муадамия-эш-Шам добровольно прошли проверку в правоохранительных органах. Все они подтвердили, что не намерены более заниматься подрывной деятельностью против сирийского государства и желают участвовать в процессе послевоенного восстановления.

Мэр Дараи Марван Обейд заявил газете, что население пригородов Дамаска приветствовало инициативу правительства, которая, по его словам, "способствует консолидации сирийского общества и укреплению национального согласия".

В воскресенье процесс локального примирения начался в Дейр-Хафире к востоку от провинциального центра Алеппо (360 км от Дамаска). Ранее указанная комиссия работала в Эс-Себхе на западе сирийской провинции Ракка, где власти с 12 января амнистировали 3,2 тыс. человек. Большинство из них принадлежит к арабским племенам, которые проживают в этой местности.

В соседнем Дейр-эз-Зоре ранее в текущем месяце прошли проверку в правоохранительных органах свыше 900 граждан. В ноябре прошлого года в этой провинции правительственной амнистией воспользовались свыше 22 тыс. сирийцев. Власти помогают найти им работу.

В октябре 2021 года соглашение о локальном примирении было реализовано в южной провинции Дераа. Там были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.