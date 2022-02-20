Премьер Чехии заявил, что вероятность мирного урегулирования вокруг Украины снижается

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что возможность мирного разрешения ситуации на востоке Украины снижается.

"Мы все хотим мира, но вероятность его [сохранения из-за обостряющейся ситуации вокруг Украины] снижается", - сказал он в воскресенье, выступая по Чешскому телевидению.

Фиала утверждает, что Россия "не заинтересована в мирном разрешении" конфликта с Украиной. Дипломатические усилия по достижению урегулирования путем переговоров, по его словам, прилагают лишь страны Запада.

"Российские войска находятся в такой стадии готовности, что вторжение [на Украину] может начаться в любой момент", - сказал премьер.

Фиала также заявил, что санкции против РФ, которые государства Запада введут после начала гипотетического военного конфликта с Украиной, должны быть максимально жесткими.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.