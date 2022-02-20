СМИ: иракские силовики задержали свыше 20 сирийцев, нелегально проникших через границу

БЕЙРУТ, 20 февраля. /ТАСС/. Иракские силы безопасности задержали в воскресенье группу сирийских граждан, нелегально проникших через границу и направлявшихся в город Мосул (400 км от Багдада). Как проинформировала телестанция "Ас-Сумария", силовики задержали 22 человека, которые проникли в Ирак с помощью контрабандистов с территории, неподконтрольной сирийским властям.

"В отношении нарушителей границы приняты необходимые правовые меры", - сообщил телестанции источник в иракской пограничной службе.

Нелегальные переходы границы между двумя странами участились в последнее время из-за ухудшения жизненных условий в северо-восточных районах Сирии, куда перестала поступать гуманитарная помощь. Кроме того, через границу перемещаются сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые с начала года активизировали вооруженные вылазки в Сирии и Ираке.

Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) подавили 26 января поднятый террористами мятеж в провинции Хасеке после захвата тюрьмы Эс-Синаа, где содержались 3,5 тысячи заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ.

Как заявил в среду общеарабской газете Asharq Al-Awsat командующий СДС Мазлюм Абди, мятеж в Хасеке стал подтверждением того, что ИГ удалось частично восстановить свою военную структуру после разгрома в 2019 году на северо-востоке Сирии. По его данным, в ходе боев 20-27 января в Хасеке погибли 120 курдов и были уничтожены 370 террористов.