Спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет 21 февраля

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет в понедельник по запросу Украины из-за обострения ситуации на востоке этой страны. Об этом сообщило в воскресенье польское председательство в ОБСЕ.

Как написал в Twitter постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский, он пригласил на внеочередное спецзаседание специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшара Халита Чевика. "Решение вопросов безопасности является основной задачей ОБСЕ", - добавил польский постпред.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий.