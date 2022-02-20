{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Генштабы РФ и Белоруссии выработают шаги для недопущения войны в своем регионе

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что президенты Белоруссии и РФ неоднократно говорили, что Минск и Москва не ходят войны

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральные штабы Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе. Об этом в воскресенье, подводя итоги совместного учения "Союзная решимость - 2022", заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Учение завершено <…>. Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - цитирует его пресс-служба оборонного ведомства.

Хренин подчеркнул, что президенты Белоруссии и РФ неоднократно говорили, что Минск и Москва не ходят войны.

"Мы не хотим войны, но нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - заключил он.

Теги
БелоруссияРоссияКризис на Украине
Кулеба сообщил, что Нидерланды изменили свое решение и поставляют Киеву оружие
Голландские власти планируют поставить 100 снайперских винтовок с боеприпасами, 3 тыс. шлемов, 2 тыс. бронежилетов, а также радары и роботы для поиска мин
Читать полностью