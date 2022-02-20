Генштабы РФ и Белоруссии выработают шаги для недопущения войны в своем регионе

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральные штабы Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе. Об этом в воскресенье, подводя итоги совместного учения "Союзная решимость - 2022", заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Учение завершено <…>. Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - цитирует его пресс-служба оборонного ведомства.

Хренин подчеркнул, что президенты Белоруссии и РФ неоднократно говорили, что Минск и Москва не ходят войны.

"Мы не хотим войны, но нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - заключил он.