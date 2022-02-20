Эвакуация и общая мобилизация. Что происходит в Луганске

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Общая мобилизация и эвакуация части населения в Россию, объявленные властями Луганской народной республики (ЛНР), пока не сказываются на жизни Луганска существенным образом. Количество людей на улицах, в магазинах и на рынках сравнимо с обычными выходными днями.

В полдень в городе зазвучали сирены - МЧС ЛНР провело дежурную проверку систем оповещения. На протяжный вой никто особо внимания не обратил: более чем за семь лет конфликта люди привыкли к тревожным звукам.

Горожане начали массово скупать некоторые продукты и товары. "Хлеб размели еще утром. Вчера гречку всю выбрали, но сегодня привезли еще. Вроде, ажиотаж кончился, больше не скупают, - рассказала продавщица маленького магазина на востоке Луганска. - Гречка немного подорожала, остальные крупы - как и были".

Очереди в аптеках наблюдаются второй день. Стоят в них преимущественно пенсионеры, коротая время в обсуждении текущих событий вокруг Донбасса.

Мобилизация

От Восточного рынка в луганском квартале Дружба до передовых позиций украинских силовиков по прямой чуть более 10 км. Звуки стрельбы на линии соприкосновения слышны достаточно отчетливо.

"Давно так системно не бумкали с той стороны. Но пока, вроде, ничего страшного", - говорит продавец павильона хозтоваров, тут же предлагая очень дешево купить "отличную питерскую сковороду из настоящего чугуна". Несмотря на заманчивую цену, с учетом массы изделия от покупки пришлось отказаться.

Объявленная руководством ЛНР мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет пока особо не заметна. Торгующий овощами пожилой мужчина сообщил, что сегодня не вышли на работу двое его коллег призывного возраста. "Может и призвали, а может переотмечали субботу", - предполагает он.

В возможность начала в ближайшее время активных боевых действий мужчина не верит. "Если б хотели, давно бы уже воевали. Ерунда все это", - считает пенсионер.

Его коллега, продающий восточные приправы, тоже не верит в эскалацию конфликта. При этом мужчина отметил, что его родственники, проживающие на Украине, не то что верят в это, а уже пребывают в состоянии паники. "Кому они нужны?" - недоумевает мужчина.