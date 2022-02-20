Белорусские ракетчики вернулись в место постоянной дислокации с учений "Союзная решимость"

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Белоруссии, которые участвовали в белорусско-российских учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"Военнослужащие 465-й ракетной бригады, участвовавшие в белорусско-российском совместном учении "Союзная решимость - 2022", вернулись в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что техника и личный состав бригады, которая дислоцируется в населенном пункте Цель Могилевской области, в установленные сроки "преодолели путь более чем в 300 километров".

Россия и Белоруссия проводили проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошли передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводились совместные учения. Расчеты 465-й ракетной бригады выполняли боевые пуски из тактического ракетного комплекса "Точка".

Главным итогом проводимого учения стала оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства. В воскресенье Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.