Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО на восток формой агрессии против РФ

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Расширение НАТО на восток лежит в основе нынешнего обострения ситуации вокруг Украины и является формой агрессии против РФ. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNews кандидат в президенты Франции, лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур.

"На мой взгляд, изначальной ошибкой стало расширение НАТО на восток. Для меня это является формой агрессии, и в России это видят так же", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. Земмур добавил, что этот процесс длится уже 30 лет.

Политик пообещал, что в случае победы на президентских выборах весной 2022 года он поставит вопрос о выходе Франции из объединенного военного командования НАТО. По его словам, нынешнее положение страны в организации мешает Франции проводить независимую политику и снижает ее самостоятельный вес на мировой арене. Также он выразил убеждение в том, что "НАТО - это устаревшая организация и вообще больше не должна существовать".

"Я бы поддержал заключение европейского соглашения, согласно которому Россия бы обязалась соблюдать границы и суверенитет Украины, а НАТО обязалась бы никогда не принимать к себе Украину, как и Украина - вступать в НАТО", - сказал Земмур. Он также выступил за полное соблюдение условий Минских соглашений всеми сторонами конфликта на востоке Украины. Политик напомнил, что одной из причин конфликта стала насильственная украинизация востока страны. "Русскоязычному населению запрещали говорить по-русски", а после обострения ситуации Киев ввел войска в Донбасс, сказал Земмур.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.